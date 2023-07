Non die pikante berichtjes stuurde naar priester, eist een miljoen dollar schadevergoeding

“Nonnen” en “sexting”. Het zijn twee woorden die we niet meteen met elkaar associëren, maar in Texas vormen ze het onderwerp van een opvallende rechtszaak. “Ik maakte een vreselijke, vreselijke fout.”

Teresa Agnes Gerlach was moeder-overste in een klooster in Arlington, Texas, toen ze plots beschuldigingen over zich heen kreeg rond het verbreken van het celibaat. Na een verhoor met bisschop Michael Olson werd ze op 1 juni prompt het klooster uitgezet. Maar daar was Gerlach niet mee gediend, ze ging in de tegenaanval en spande een rechtszaak aan tegen Olson en het bisdom van Fort Worth.

Gerlach ontkent in alle talen dat ze haar gelofte van kuisheid heeft gebroken. De uitzetting uit het klooster is volgens haar onterecht. Ze eist een schadevergoeding van maar liefst één miljoen dollar, omdat haar privacy zou zijn geschonden, haar telefoon onrechtmatig werd onderzocht en ze het slachtoffer is van laster en eerroof.

Audiofragment

Maar of ze gelijk zal krijgen van de rechter is nog maar de vraag. De verdediging van de beklaagde bisschop liet woensdag tijdens een eerste hoorzitting een opvallend audiofragment horen van een gesprek tussen bisschop Olson en Gerlach, daterend van 24 april. De voormalige moeder-overste van het klooster in Arlington lijkt daarop toe te geven dat ze pikante berichten en telefoontjes heeft uitgewisseld met een priester uit Montana, genaamd Bernard Marie.

Michael Olson — © TNS/ABACA/CC

“Bisschop, ik moet u iets vertellen”, zegt ze nauwelijks hoorbaar in het audiofragment. “Ik heb een vreselijke, vreselijke fout gemaakt. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen, maar het gebeurde allemaal niet fysiek. Het was allemaal via de telefoon.”

Gezondheidsproblemen

Gerlach heeft ondertussen ook in de rechtszaal bekend dat ze aan sexting heeft gedaan en dat dat fout was, maar ze houdt vol dat er nooit sprake was van fysieke intimiteit. De intieme conversaties die ze had met priester Bernard Marie wijt ze zelf aan epileptische aanvallen die ze rond die periode veelvuldig had.

“Ik zat toen echt in een heel moeilijke positie. Ik denk dat mijn hersenen in de war waren.” Ze voegt eraan toe dat ze tijdens het verhoor met bisschop Olson zelf onder zware medicatie zat en nog herstellende was van een operatie. De Amerikaanse non lijdt aan een chronische aandoening en is daardoor rolstoelgebonden.

Een verdict in deze zaak zal nog even op zich laten wachten. Eerst moet er beslist worden of de zaak voor de civiele rechtbank zal verschijnen of zal worden doorverwezen naar het Vaticaan, dat al een eigen onderzoek uitvoert naar de zaak.