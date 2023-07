Negen Delhaizes blijven opnieuw dicht door vakbondsacties

Er zijn zaterdag opnieuw Delhaizes die dicht blijven vanwege vakbondsacties. In heel het land gaat het om negen filialen, waarvan vijf in Vlaanderen, twee in Brussel en twee in Wallonië. Dat heeft Roel Dekelver, woordvoerder van de supermarktketen, zaterdag bevestigd.

In Oost-Vlaanderen gaat het om de winkels in Ledeberg, aan de Watersportbaan en in Wondelgem. In Antwerpen blijft de winkel in Hoboken gesloten. In Brussel bleef Delhaize Hankar in Oudergem en Delhaize Mozart in Ukkel dicht. In Wallonië gaat het om de winkels in Nijvel, Seraing en Embourg.

Bij Delhaize is al sinds maart een sociaal conflict aan de gang, nadat de supermarktketen aankondigde om de 128 eigen winkels te gaan verzelfstandigen. Sindsdien houden de vakbonden om de haverklap winkels dicht. Delhaize vecht dat aan voor de rechtbank, door middel van eenzijdige verzoekschriften. Vandaag geldt zo’n blokkeringsverbod in Brussel en in Henegouwen.

Delhaize zegt er alles aan te doen om de winkels open te houden. De keten stuurt ook telkens deurwaarders naar winkelblokkades, om een vaststelling te doen.