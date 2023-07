Antwerp haalt uit naar Tania Mintjens in opvallende mededeling over muurvast stadiondossier: “De aasgieren komen op het succes af”

Voetbalclub Antwerp FC heeft een mededeling de wereld in gestuurd met betrekking tot het stadiondossier. Uit die mail, gericht aan de supporters, blijkt dat de situatie rond Tribune 2 nog steeds muurvast zit. Voorzitter Paul Gheysens haalde na de viering van de dubbel al publiekelijk uit naar Tania Mintjens – de spilfiguur in het hele verhaal –, enkele weken later is er nog geen beterschap in zicht. “Deze dame en haar entourage stellen telkens weer bijkomende vragen en nieuwe eisen die onredelijk en bijgevolg onaanvaardbaar zijn. De club en andere stakeholders hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden.”

Tijdens de viering van de landstitel en de beker op het stadhuis van Antwerpen wees Paul Gheysens publiekelijk met de vinger naar Tania Mintjens. “Dat Mintjens-probleem heeft ons al genoeg geld gekost”, waren zijn zware woorden toen. Maar ze leken wel effect te hebben.

Er leek beweging te komen in het dossier, dat al jaren muurvast zat. Tania Mintjens is namelijk eigenares van de gronden waarop de huidige – aftandse – Tribune 2 is gebouwd, waardoor Paul Gheysens niet zomaar kan of wil verderbouwen aan het moderne Bosuilstadion. De nieuwe Tribune 1 en Tribune 4 zijn er wel al even.

Mintjens, die zich zelden laat zien in de media, reageerde daarop exclusief in jouw krant en probeerde Gheysens de hand te reiken om toch tot een oplossing te komen. Ze lanceerde een utliem voorstel, maar uit de mail die Antwerp zaterdag rondstuurde blijkt dat een oplossing heel ver weg is.

Lees hieronder de mededeling integraal met de opvallendste passages in het vet gedrukt:

“Een mooie intrede.

RAFC: Alle hens aan dek! Iedereen met een glimlach op de eerste training. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Zal de overstap naar internationaal succes geschieden?

De groep is aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begonnen met een historische dubbel op zak. Nooit eerder in de geschiedenis pakte RAFC in hetzelfde seizoen titel én beker. En dat amper zeven jaar nadat de club van de ondergang werd gered.

Jaren van wanbeheer en financiële problemen betekenden daarvóór zo goed als het einde van het Stamnummer 1. De club was op sterven na dood. Ettelijke investeringen later is RAFC springlevend en staat het aan de top van het Belgische voetbal. Dankzij de inspanningen van de eigenaar zijn er grote stappen vooruit gezet in de uitbouw van de club, op sportief, organisatorisch en infrastructureel vlak. De club heeft alles in zich om verder te groeien en wil dat ook. Het fantastische team staat organisatorisch en technisch als een rots. De spelers werken voor elkaar, de teamspirit is uitzonderlijk. De jeugd kan hier maximaal van profiteren en zichzelf permanent ontwikkelen. Deze infrastructuur geeft hen alle kansen. De infrastructuur heeft alles te danken aan de familie.

En toch… Toch wordt de groei afgeremd. Terwijl het behalen van de dubbel een katalysator zou moeten zijn om de volgende stappen te zetten, botst RAFC tegen een plafond aan: de uitbouw en voltooiing van het Bosuilstadion zijn in de huidige omstandigheden onmogelijk.

Hoewel we in de media lezen dat een enkelinge ‘het beste voorheeft’ met de club, dat ze ‘Antwerpfan’ is en dat ze ‘wil dat het stadion kan worden afgebouwd’, blijkt de realiteit enigszins anders. Deze dame en haar entourage stellen telkens weer bijkomende vragen en nieuwe eisen die onredelijk en bijgevolg onaanvaardbaar zijn. De club en andere stakeholders hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden. De historische clans komen terug de prachtige opmars verstoren. Succes heeft veel vaders. De aasgieren komen erop af.

Het stadiondossier zit muurvast, een oplossing is niet in zicht. De club maakt zich zorgen, de hele situatie weegt op de club. De huidige impasse legt een grote hypotheek op de toekomst van RAFC. Die staat op het spel. In plaats van stappen vooruit te zetten, dreigt de club te stagneren. En stilstaan, dat weet u, is achteruitgaan. Kwalijk, want een historische dubbel zou hét momentum moeten zijn om Royal Antwerp FC niet alleen nationaal maar ook internationaal op de kaart te zetten.

Glijden we echter terug af naar de oude cultuur, die vandaag mooi verdoezeld wordt of kijken we allen uit naar de verdere gestadige uitbouw van de club. Vandaag kan er maar aan 1 op de 4 ticketaanvragen voor de internationale wedstrijden voldaan worden. Een beurtrol is moeilijk te organiseren. Er is geen oplossing. Het zou mooi zijn alle supporters te kunnen verwelkomen.”