Recordmaand: warmste én zonnigste juni sinds begin van metingen

Juni was de warmste en zonnigste maand sinds het begin van de metingen in de negentiende eeuw. Dat blijkt zaterdag uit het klimatologisch maandoverzicht van het KMI.

De gemiddelde temperatuur in juni steeg voor het eerst sinds het begin van de metingen boven 20 graden. Met 20,3 graden werd het vorige absolute record, 19,3 graden, dat gemeten werd in 1976 en 2003 met een graad verbroken. Het normale gemiddelde voor juni is 16,7 graden.

Ook de gemiddelde maximum- en minimumtemperatuur was in juni hoger dan ooit met respectievelijk 25,4 en 14,5 graden. De normale gemiddeldes zijn respectievelijk 21,2 en 12 graden. Voor het eerst sinds het begin van de waarnemingen in 1892 daalden de temperaturen bovendien niet onder 10 graden.

Met 17 zomerdagen (met maximumtemperaturen van 25 graden of meer) werd het vorige absolute record van 14 dagen, uit 1976 en 1986, verbroken. Van 8 tot en met 17 juni was er een officiële hittegolf in ons land.

De zonneschijnduur bedroeg de afgelopen maand 307 uur en 50 minuten in Ukkel. Het normale gemiddelde is 199 uur en 16 minuten. Dat is een nieuw absoluut record. Het vorige record dateerde van 1976, met 302 uur en 17 minuten.

Juni was ook droger dan normaal. Er viel 40,5 mm neerslag (normaal: 70,8 mm). Net als in 2006 viel die hoeveelheid op 7 dagen (normaal: 14,1 dagen).