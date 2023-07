YouTubester die beschuldigd wordt van grooming, nog meer onder vuur na “slechtste apologyvideo ooit”

Onder haar alter ego Miranda Sings maakt Ballinger al zo’n 15 jaar erg populaire video’s op YouTube. Met meer dan drie miljoen volgers heeft ze een immens bereik, maar er doen al een paar jaar verontrustende geruchten de ronde over haar figuur. De eerste beschuldigingen aan haar adres dateren van 2020, toen collega-YouTuber Adam McIntyre een video opnam waarin hij zijn “ongepaste” vriendschap met Ballinger beschreef.

McIntyre was als kind grote fan van Ballinger en werd op dat moment opgemerkt door de 14 jaar oudere YouTubester. Dat leek initieel spannend en leuk, maar al snel mondde hun kennismaking uit in een vreemd soort relatie. Ballinger zou hem onder meer gedragen ondergoed hebben opgestuurd toen hij 15 jaar oud was. Ook zou ze hem in een chat hebben gevraagd of hij nog maagd was en wat zijn favoriete standje was.

Ballinger bekende achteraf dat ze ondergoed opstuurde naar McIntyre: “Ik weet niet welk deel van mijn brein ik miste op dat moment. Maar ik ben geen monster. Ik ben geen groomer.” Het grootste deel van haar fans bleef achter haar staan. De voorbije maand kwamen er evenwel nieuwe verhalen naar buiten van andere slachtoffers die het verhaal van McIntyre bevestigden.

Ballinger verdedigt zich

In een nieuwe, opmerkelijke video die woensdag online werd gezet, heeft Ballinger opnieuw gereageerd op de beschuldigingen. Onder begeleiding van een ukulele zingt ze dat de roddels niet kloppen. Ze heeft het onder meer over een “toxic gossip train” naar “destination misinformation”. Ballinger kreeg van haar entourage het advies om niets te zeggen over de beschuldigingen. “Maar ze hebben niet gezegd dat ik niet mocht zingen wat ik te zeggen heb”, klinkt het.

Verder in het lied ontkent ze opnieuw dat ze schuldig is aan grooming. Al geeft ze wel toe dat ze in het verleden “domme fouten” en “ongepaste moppen” heeft gemaakt. “Ik ben gewoon een loser die niet begreep hoe ze moest omgaan met haar fans”, zingt Ballinger.

De video, die meer dan 10 minuten duurt, krijgt heel wat kritiek op sociale media. Mensen omschrijven het als “de slechtste apologyvideo ooit”. Ook McIntyre reageerde al op de video: “Hoe zeer Colleen me ook in diskrediet heeft gebracht en uitgelachen. Ik ben blij dat haar video één ding heeft gedaan: het heeft jullie allemaal getoond wat voor een vreselijke vrouw ze is. Haar masker valt af. Iedereen, maak kennis met de echte Colleen Ballinger.”