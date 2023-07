Tania Mintjens reageert na opvallende uithaal van Antwerp: “Ze hebben de deur nu gesloten voor overleg”

De mail die voetbalclub Antwerp zaterdagochtend naar alle fans stuurde, was ongemeen hard. “Hoewel we in de media lezen dat een enkelinge ‘het beste voorheeft’ met de club, dat ze ‘Antwerpfan’ is en dat ze ‘wil dat het stadion kan worden afgebouwd’, blijkt de realiteit enigszins anders”, klinkt het in niet mis te verstane bewoordingen aan het adres van Tania Mintjens. “Deze dame en haar entourage stellen telkens weer bijkomende vragen en nieuwe eisen die onredelijk en bijgevolg onaanvaardbaar zijn. De club en andere stakeholders hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden. De historische clans komen terug de prachtige opmars verstoren. Succes heeft veel vaders. De aasgieren komen erop af.”

De boodschap is duidelijk: het voorstel dat de eigenares van de Bosuilgronden enkele weken geleden lanceerde in Gazet van Antwerpen (zie onderaan) heeft niet tot een doorbraak geleid. Integendeel. “Het stadiondossier zit muurvast, een oplossing is niet in zicht. De club maakt zich zorgen, de hele situatie weegt op de club. De huidige impasse legt een grote hypotheek op de toekomst van RAFC. Die staat op het spel.”

Zwartepiet

Een tackle met de voeten vooruit, die men in het kamp van Tania Mintjens niet kan appreciëren. “De deur bleef openstaan voor overleg, maar met dit communiqué heeft Antwerp ze gesloten”, reageert Francis Vanderhoydonck, de zaakwaarnemer van Tania Mintjens, verbouwereerd op de communicatie van Antwerp. “Proberen ze op deze manier de zwartepiet in het kamp van mevrouw Mintjens te steken? Ik weet niet wat het opzet van de club is.”

“Maar als ze de discussie publiekelijk willen voeren, dan gaan wij die niet uit de weg”, gaat Vanderhoydonck verder. “Wij hebben er geen probleem mee om transparant te zijn en de communicatie, met nodige documenten, indien nodig, op tafel te leggen. Dan zal blijken wie redelijk of onredelijk is.”

© Robin Fasseur

De afgelopen weken werden gesprekken gevoerd tussen de juristen van Ghelamco annex de club en de zaakwaarnemer van Mintjens, maar de partijen kwam volgens Vanderhoydonck geen centimeter dichter bij mekaar. “Het enige punt waarmee Antwerp akkoord ging is het eerste: een nieuwe erfpachtovereenkomst met een looptijd van 99 jaar. Met de resterende zes punten, ook het gratis karakter van het gebruik van de grond, ging de club niet akkoord. Dan kan je stellen dat ze het voorstel ten gronde afwijzen.”

Onteigening of verhuis?

Of de deur voor overleg nu definitief gesloten is? Bij voetbalclub Antwerp wenst niemand nog bijkomend commentaar te geven en verwijst men enkel naar het communiqué dat werd rondgestuurd.

De conclusie lijkt dan pijnlijk duidelijk: zonder akkoord tussen club annex Gheysens en Mintjens blijven er quasi géén scenario’s meer over om uit de impasse te geraken. Ofwel stapt de stad Antwerpen uit zijn afwachtende ‘bemiddelingsrol’ en gaat het stadsbestuur voluit voor de onteigening van de gronden van de Bosuil, vanuit ‘algemeen belang’. Op die manier zou de stad de gronden in bezit nemen, uit handen van de familie Mintjens. Waarna de stad de site in een lange concessie zou kunnen toevertrouwen aan de club, zoals ook bijvoorbeeld bij havengronden gebeurt.

© BELGA

Lukt dat niet of wil de stad het zo ver niet drijven, dan lijkt enkel nog een vertrek uit Deurne de enige mogelijkheid voor Paul Gheysens om zijn club verder uit te bouwen. Een optie die de Antwerpvoorzitter al opperde tijdens zijn veelbesproken speech op het Antwerpse stadhuis, de dag na het behalen van de kampioenstitel: “Als we ooit een andere plek moeten gaan zoeken, dan is het omdat we die erfpacht niet krijgen”, zei hij. Mét een ultimatum: komt Mintjens niet over de brug binnen de zes maanden, is een verhuizing van de club volgens Gheysens onvermijdelijk.

Vandaag lijkt dat ultimatum al na amper een maand in zicht.