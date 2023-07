Twee voertuigen, waaronder de bestelwagen van bouwvakker Jorgen (29), gaan in vlammen: kwaad opzet wordt niet uitgesloten

Zaterdagochtend zijn twee voertuigen uitgebrand in de Kerkstraat in Stekene. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten. “De politie vond sporen van brandversnellers terug in de goot”, zegt Jorgen Pletinck (29) die zijn bestelwagen in vlammen zag opgaan. Een branddeskundige kwam ter plaatse om de oorzaak te achterhalen.

Zaterdagochtend rond 5 uur werden de bewoners van de Kerkstraat opgeschrikt door tumult op straat. Ter hoogte van basisschool De Molenberg stonden twee voertuigen in brand. De vlammen laaiden op een bepaald moment hoog op, waarschijnlijk toen de brandstoftank van de bestelwagen door de hitte leegliep. De brandweer kreeg het vuur na enkele minuten onder controle, maar beide voertuigen waren reddeloos verloren.

Het is niet duidelijk in welk voertuig de brand ontstond. — © ypw

Bouwvakker Jorgen Pletinck zag zijn bestelwagen in vlammen opgaan. “Mijn vriendin maakte me rond 5 uur wakker. ‘Uw camionet staat in brand’, riep ze. Toen stond mijn wereld even stil”, zegt Jorgen. De politie kon brandstichting niet uitsluiten en stelde het parket in kennis. Een branddeskundige kwam ter plaatse om de oorzaak te achterhalen. Door de brand en het onderzoek was de Kerkstraat enkele uren afgesloten voor alle verkeer.

Brandversnellers

“De brand moet ontstaan zijn tussen de twee wagens”, zegt Jorgen. De politie vond sporen van brandversnellers terug in de goot langs de baan. Die stond volledig in de fik.” Verschillende buurtbewoners getuigden dat er al de hele nacht lawaai te horen was op straat. Of dat iets met de brand te maken heeft werd ook onderzocht. “Het was al heel de nacht onrustig in de straat. Ons eerste vermoeden is dat het om een uit de hand gelopen kwajongensstreek is.”, zegt Jorgen. “Ik voel me niet geviseerd. Ik probeer met iedereen overeen te komen en heb geen vijanden die het op mij gemunt hebben. Het is in elk geval onwezenlijk, wie doet nu zoiets? Ook de eigenaar van de auto, een man uit Lokeren die bij zijn vriendin overnachtte, begreep er niets van.”

Oproep naar getuigen

Voor Jorgen, een zelfstandig bouwvakker, krijgt de brand nog een vervelend staartje. “Er zat veel materiaal in de laadruimte dat niet meer te redden valt”, zegt hij. “Gelukkig kan ik tijdelijk rekenen op de hulp van bevriende aannemers voor materiaal en een bestelwagen.” Ondertussen is het koppel ook op zoek naar getuigen. Ze lanceerden daarvoor een oproep via Facebook. “We hopen dat iemand in de buurt iets heeft gehoord, gezien of camerabeelden heeft. Voorlopig zijn er nog geen daders in het vizier. Hopelijk verandert dit snel want mijn bestelwagen is niet omnium verzekerd en de verzekering zal pas uitbetalen als de dader gevat is”, zucht Jorgen.