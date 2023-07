CEO van bedrijf dat Titan-brokstukken ontdekte, emotioneel tijdens persconferentie: “Plots werd de reddingsmissie een bergingsmissie”

Edward Cassano, CEO van Pelagic Research Services, heeft gisteren een update gegeven over hoe de zoekactie naar de Titan-duikboot is verlopen. Het was een onderwaterrobot van zijn bedrijf die de brokstukken uiteindelijk ontdekte. Met tranen in de ogen vertelde Cassano hoe alles in een sneltempo verliep.

“We hoopten dat de vraag nooit kwam, maar we wilden klaar zijn voor het geval dat”, zei Cassano aan de bijeengekomen pers over de start van de zoekoperatie. Zijn bedrijf werd vorige week opgeroepen om mee te zoeken naar de Titan, de duikboot die vermist raakte tijdens een expeditie naar het wrak van de Titanic. “We zijn meteen begonnen met de samenstelling van een team. Binnen de 24 uur nadat ik telefoon had gekregen, ben ik naar Newfoundland gevlogen.”

“We hoopten dat de Titan vastzat op de zeebodem, bemanning intact, drukvat intact. Dan hadden we er een arm aan kunnen vastmaken en ze via een zwaar hefmechanisme naar boven kunnen trekken”, vertelde Cassano, die benadrukt dat de zoekactie erg professioneel en goed voorbereid verliep.

De Titan-duikboot implodeerde en de vijf bemanningsleden lieten het leven. — © AFP

“Heel emotioneel”

Nog voor het team van Cassano arriveerde, had een ander bedrijf genaamd Deep Energy al twee vanop afstand bestuurbare robots het water in gelaten. Eén van de diepzeerobots raakte daarbij verloren en hun zoektocht leverde niets op. Toen de ROV-onderwaterrobot van Pelagic Research Services de zeebodem bereikte, kwam er evenwel snel duidelijkheid.

Al was het niet het nieuws waarop ze gehoopt hadden. De robot vond namelijk geen intacte duikboot terug op de zeebodem, maar wel verschillende brokstukken. De Titan was duidelijk geïmplodeerd en de vijf bemanningsleden waren niet meer in leven. “De reddingsoperatie werd vanaf dat moment een bergingsmissie”, zei Cassano terwijl hij tranen in zijn ogen krijgt. “Het is heel emotioneel. Mijn team is alles nog aan het verwerken.”

Pelagic Research Services zorgde er uiteindelijk ook voor dat de brokstukken uit het water werden gehaald. Onderzoekers hopen aan de hand van de brokstukken meer te kunnen leren over de oorzaak van de ramp. Cassano zei dat er ook over de reddingsoperatie nog “veel te leren valt”, maar hij benadrukt trots te zijn op zijn team en het systeem. Zijn gedachten zijn bij de familie en vrienden van de slachtoffers.