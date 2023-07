Honderdtal studenten voeren actie tegen klassenjustitie in Brussel, ook Vlaams parlementslid Jos D’Haese (PVDA) aanwezig

Een honderdtal activisten en studenten van het collectief ‘Belgium Moves For Justice’ hebben zaterdagmiddag actiegevoerd tegen klassenjustitie aan de Kunstberg in Brussel. De manifestanten willen een parlementaire onderzoekscommissie naar het vonnis in de zaak-Sanda Dia.

Het doel van de actie was om de klassenjustitie in België aan te klagen, naar aanleiding van het vonnis in het proces-Sanda Dia. “We willen een sterk en duidelijk signaal tonen aan de regering en de politiek. We strijden voor rechtvaardigheid in de zaak-Sanda Dia, aangezien dit ons heel hard raakt als mensen”, zegt Isabelle Tomasevic van Belgium Moves For Justice. Het doel is om respect, solidariteit en steun te betonen aan de familie en vrienden van Sanda Dia, maar ook om “het gebrek aan debat over de klassenjustitie in dit land aan te kaarten”.

Volgens Tomasevic moet er dringend een parlementair debat op gang komen over het vonnis. De actievoerders wijzen daarbij op de noodzaak om een parlementaire onderzoekscommissie in te stellen naar klassenjustitie in België, en op het nieuws van begin juni dat de Hoge Raad van Justitie geen onderzoek zal instellen naar het verloop van de rechtsgang in de zaak. “We willen ons op een serene manier verzetten tegen het feit dat er geen onderzoek werd ingesteld”, zegt Tomasevic.

Jos D’Haese in het Vlaams parlement — © BELGA

Vlaams parlementslid Jos D’Haese (PVDA) was aanwezig bij de actie. “Ik vond het belangrijk hierbij aanwezig te zijn omdat er nog steeds veel vragen openstaan inzake het proces-Sanda Dia. Keer op keer werden beslissingen genomen die in het voordeel van de Reuzegommers uitvielen. Het is moeilijk te geloven dat dat ook zo geweest zou zijn mochten de rollen omgedraaid zijn”, aldus D’Haese. “Het is tijd dat we debat hebben over hoe we de klassenjustitie aanpakken.”

De organisatie sluit niet uit dat er nog verdere acties zullen volgen.

Het arrest in de zaak rond de dood van Sanda Dia, de 20-jarige student aan de KU Leuven die in 2018 stierf na een doopritueel van studentenclub Reuzegom, deed de afgelopen weken veel stof opwaaien. Nogal wat mensen vinden dat de Reuzegommers die de bewuste doop organiseerden er gemakkelijk van af zijn gekomen met werkstraffen en een boete.