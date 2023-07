KV Kortrijk heeft zijn nieuwe trainer beet: Edward Still tekent voor twee seizoenen bij de Kerels

KV Kortrijk heeft zijn nieuwe trainer beet. Edward Still wordt de nieuwe trainer van de Veekaa. De 32-jarige Still ondertekent een contract van twee seizoenen bij de West-Vlaamse club.

Maandag zal Still zijn eerste training leiden bij de Kerels. Hij neemt dan het stokje over van Joseph Akpala, die sinds midden juni aangesteld was als interim-coach van Kortrijk.

Voor Edward Still is het zijn derde club als hoofdcoach in eerste klasse. In de zomer van 2021 begon hij zijn carrière bij Charleroi. Hij leidde de Carolo’s in zijn debuutseizoen naar de zesde plek. Vorig seizoen was hij de trainer van Eupen. Tweede dagen na het behoud maakten de Panda’s bekend dat er een einde kwam aan de samenwerking met Still.

Met de aanstelling van Edward Still is Union de enige club uit de Jupiler Pro League die nog op zoek is naar een trainer.