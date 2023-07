Klacht bij onderzoeksrechter wegens wantoestanden op zorgsite Triamant

Het stadsbestuur van Sint-Truiden dient bij de onderzoeksrechter in Hasselt een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen de verantwoordelijken van zorgcentra Triamant, Curamant en Patrivelm.

De Vlaamse Zorginspectie was gealarmeerd over wantoestanden en de zorgwekkende situatie op de site van Triamant. De stad Sint-Truiden sprak zaterdag van mensonwaardige en levensbedreigende toestanden.

De ondernemingsrechtbank in Turnhout sprak dinsdag het faillissement uit van Curamant dat instond voor de zorg in verschillende woonfaciliteiten, zoals Triamant Bree en Velm bij Sint-Truiden. Na de vaststelling van ernstige zorgtekorten door de Vlaamse Zorginspectie op de Triamant-site in Velm is het lokaal bestuur in samenwerking met de Eerstelijnszone (ELZ) Haspengouw overgegaan tot crisismanagement om de zorg en het welzijn van de kwetsbare bewoners te garanderen.

“We betreuren ten zeerste dat wij als lokaal bestuur door de Zorginspectie zo laattijdig zijn ingelicht over de zorgwekkende situatie. Verschillende bewoners van Triamant en een aantal zelfstandige verpleegkundigen alarmeerden maanden geleden al de Zorginspectie,” aldus de Truiense schepen van sociale zaken Pascy Monette (Open VLD).

Ontoelaatbaar

“Onze grootste bekommernis is nu dat alle betrokken patiënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben. De ontstane situatie is ontoelaatbaar”, zegt Truiens burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V). “Donderdag had het Vlaams Departement Zorg ons gecontacteerd omdat de sites van Triamant Bree en Sint-Truiden in een gevarenzone dreigden te komen door wanbeheer en een ondoorzichtig kluwen van vennootschappen. Daardoor wist de organisatie de betrokken zorgsites aan de standaard kwaliteitscontroles te onttrekken. Omdat het om een van de meest kwetsbare groepen uit onze samenleving gaat hebben we onmiddellijk onze maximale medewerking verleend.”

Zelfstandige thuisverpleging

Een team van tien deskundigen deed vaststellingen die bijzonder ernstig en schrijnend bleken. “De controle-instanties zijn hier in het verleden duidelijk bewust buiten spel gehouden,” vertelt dokter Johan Vandervelden van Eerstelijnszone Haspengouw. Er zijn nu concrete acties ondernomen om de zorg te optimaliseren, via onder meer zelfstandige thuisverpleging. Orelia voorziet tijdens het weekend de maaltijden en vanaf maandag gaat deze taak naar het Zorgbedrijf.

Het Departement Zorg van de Vlaamse overheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van eerdere klachten over Triamant, en stelt dat het het faillissement van Curamant via de media moest vernemen. Nadien is volgens woordvoerder Joris Moonens meteen contact opgenomen met het lokaal bestuur.