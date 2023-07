Youri Tielemans officieel voorgesteld bij Aston Villa: “Heb mooie tijden bij Leicester gekend, maar nu is het tijd om verder te gaan”

Zijn transfer was al een paar weken geleden officieel bekendgemaakt, maar zaterdag is Youri Tielemans ook voorgesteld bij Aston Villa. In een interview op het kanaal van de club geeft de Rode Duivel aan enorm veel zin te hebben in zijn nieuwe avontuur.

Zijn contract bij het gedegradeerde Leicester liep af op 30 juni, dus is Tielemans vanaf 1 juli officieel een speler van Aston Villa, dat hem gratis kon inlijven. “Ik kijk er echt naar uit, ik kan niet wachten om te beginnen”, vertelt een enthousiaste Tielemans. “Het is een nieuwe uitdaging voor mij na vier en een half jaar bij Leicester. Ik heb er een mooie tijd gekend, maar nu is het voor mezelf tijd om verder te gaan.”

Met Aston Villa mag Tielemans Europees voetbal spelen, want afgelopen seizoen eindigden The Villans als zevende in de Premier League. De middenvelder wil zijn steentje bijdragen aan het Europese avontuur van zijn nieuwe club. “Spelen in Europa is altijd een geweldige prestatie. Maar ook de manier waarop de manager het team terug naar Europa heeft geleid is een fantastische prestatie. Hopelijk worden het een paar mooie avonden.”

Lof voor Emery

Tielemans heeft dus flink wat lof voor Villa-trainer Unai Emery. “Toen ik een paar gesprekken had met de manager, maakte hij indruk door zijn ambitie, passie en de manier waarop hij het team leidt. Daardoor besloot ik naar Aston Villa te komen”, onthult de Rode Duivel, die er een contract tot 2027 ondertekende.

© REUTERS

De nu 26-jarige Tielemans trok in 2017 de deur bij Anderlecht achter zich dicht voor een avontuur bij AS Monaco, dat 25 miljoen voor hem betaalde. Na een uitleenbeurt legde Leicester 45 miljoen op tafel in de zomer van 2019. Uiteindelijk kwam de middenvelder tot 195 optredens voor de Foxes, met wie hij de FA Cup en Engelse Supercup won. Daarin was hij goed voor 26 goals en 28 assists.