Passeerde er ’s nachts een tornado over Bouillon?

Wetenschappers houden er ernstig rekening mee dat er vorige week een tornado over Bouillon trok. In een bos in de provincie Luxemburg zijn zeker 500 bomen als lucifers afgebroken.

Maarten Reyniers van het KMI laat op Twitter weten dat er geen waarnemingen door getuigen zijn. Maar vaststellingen nadien wijzen wel in die richting. De natuurschade is immers aanzienlijk.

In een bos zijn ruim 500 bomen afgebroken.

Het KMI waarschuwde vorige donderdag voor zware regenval en fel onweer. Onder meer voor de provincie Luxemburg was er code oranje afgekondigd. Maar dat het zo erg zou zijn, was niet voorspeld. Het is ook erg lokaal dat er zoveel schade is.

En het gaat niet enkel om jonge boompjes, er waren ook oude sterke bomen bij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tornado’s zijn in ons land, in tegenstelling tot onder meer de VS, uitzonderlijk. Twee jaar geleden werd Beauraing getroffen. Daar was toen viel schade en er vielen ook 17 gewonden.