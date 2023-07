Meer dan 44.000 fans zien hoe Israël (met ex-Standardcoach Luzon) einde maakt aan sprookje van Georgië op EK voetbal U21

Israël en Spanje hebben zich zaterdag voor de halve finales van het Europees kampioenschap voetbal voor beloften geplaatst. De Israëli van voormalig Standardcoach Guy Luzon maakten een einde aan het Georgische sprookje door het gastland in een strafschoppenreeks met 4-3 te verslaan. In 120 minuten voetbal hadden 44.338 enthousiaste supporters, een record voor een match op een EK U21, geen doelpunt gezien.

In het andere gastland Roemenië had Spanje verlengingen nodig tegen Zwitserland. Bij de rust was het nog 0-0 in Boekarest. Sergio Gomez (ex-Anderlecht) zette Spanje in de 68e minuut op voorsprong. Pas in blessuretijd (91e) breide Zeki Amdouni nog een vervolg aan de wedstrijd. In de 103e minuut bezorgde Juan Miranda La Rojita alsnog de zege.

In de halve finales komt Israël woensdag tegenover Engeland of Portugal te staan. Spanje geeft dan Frankrijk of Oekraïne partij. De laatste twee kwartfinales worden zondag afgewerkt.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE