Betrapte jeugdhuisdief bedreigt buurtbewoner en springt dan in Zenne om te proberen te ontsnappen

Het incident deed zich voor rond 2 uur in de nacht van zaterdag op zondag in de Zenneweg. “Het betrof een inbreker die even voordien had ingebroken in jeugdhuis De Jeppe in Eppegem, maar werd opgemerkt dankzij camera’s die in het gebouw hangen”, vertelt korpschef Filip Van Steenbergen van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst). “Een buurtbewoner had hem intussen ook betrapt en die heeft hij eerst bedreigd met zijn inbrekersmateriaal alvorens de vlucht te nemen. Ondertussen was ook onze interventieploeg al vlakbij en uiteindelijk vond hij er niks beters op dan zelf in de Zenne te springen.”

Minder stroming

De hulpdiensten, waaronder ook de duikers van de brandweer werden gealarmeerd, maar uiteindelijk konden de toegesnelde agenten de dief met behulp van een koord op de oever trekken. “Het is op die plek ook helemaal niet zo diep. Daar loopt de Zenne nog in haar natuurlijke bredere bedding en zit er minder stroming op. De geasfalteerde geul begint pas verderop”, aldus Van Steenbergen.

De inbreker werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket.