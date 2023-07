Opnieuw explosie in Borgerhout: wagen zwaar beschadigd na aanslag met vuurwerkbom

Onbekenden hebben zaterdagnacht in Borgerhout een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht onder een geparkeerde wagen. De wagen raakte zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. De politie is onder leiding van de onderzoeksrechter een onderzoek gestart naar de aanslag, een link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

Na een lange periode van relatieve rust werden verschillende buurtbewoners in Borgerhout door een hevige knal omstreeks 4.30u abrupt gewekt uit hun slaap. “In de Beukenstraat in Borgerhout werd een explosief onder een geparkeerde wagen tot ontploffing gebracht”, bevestigt woordvoerder Kim Bastiaens van de Antwerpse politie. De wagen raakte zwaar beschadigd door de ontploffing, maar gelukkig raakte niemand gewond.

De politie stelde een perimeter in en het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. “Het Antwerps parket vorderde een onderzoeksrechter”, zegt parketwoordvoerder Kato Belmans. “Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht, net als de omstandigheden en de context van de feiten.” De dader of daders worden opgespoord. Kort na de feiten kon de politie wel vijf verdachten arresteren, maar zij mochten na verhoor beschikken.

© jtp

Schietpartij en granaat

Het is niet duidelijk of deze nieuwe aanslag gelinkt kan zijn aan eerdere geweldsdelicten, maar zo’n drie jaar geleden werd dezelfde Beukenstraat in Borgerhout al opgeschrikt door een aanslag. Op 22 augustus 2020 werd het vuur geopend op de woning van de familie J. in de Beukenstraat.

Jamal J., een van de zonen van de bewoners, staat bekend als grote speler in het drugsmilieu. Hij zou toen medeverantwoordelijk gehouden zijn voor de mislukte uithaling van een partij cocaïne. Vier daders kregen in 2022 tot zeven jaar cel voor hun betrokkenheid in verschillende aanslagen.

Ook in de Godtsstraat, om de hoek, werden in het verleden al aanslagen gepleegd. Amper een dag na de schietpartij in de Beukenstraat ontplofte er een handgranaat onder een geparkeerde wagen. De eigenaar van de wagen was niet gekend in het drugsmilieu, een van zijn zonen werkte toen wel op een belangrijke containerterminal in de haven. Die zoon werd in maart 2021 opnieuw het doelwit, toen werd zijn bromfiets in brand gestoken.

© jtp

© jtp