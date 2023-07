Invaller Dylan Demuynck scoorde het enige doelpunt in de oefenpartij tegen Club Brugge. — © Isosport

Een fraaie 0-1-zege op bezoek bij een weliswaar jeugdig Club Brugge, stemt de Essevee-fans zonder twijfel tevreden. Ook coach Frederik D’Hollander was na afloop in zijn nopjes. Toch beseft hij heus wel dat de weg nog lang is voor zijn groep: “De spelers krijgen nu een weekje vrij, maar ook dan zullen ze een pittig individueel programma moeten afwerken.”