Arnar Vidarsson. “Na het eerste seizoen zou ik heel tevreden zijn, mochten we een of twee spelers afleveren aan de eerste ploeg. Al bekijk ik het toch eerder over twee jaar, dat is ook de periode van mijn contract.” — © AA Gent

Jong AA Gent heeft een nieuwe coach: Arnar Vidarsson (45) volgt bij de eerstenationaler Emilio Ferrera op als T1. De IJslander, die de voorbije jaren actief was in zijn vaderland, wil in de Arteveldestad opnieuw volop jonge talenten begeleiden. “We willen jongens afleveren voor het eerste elftal of voorbereiden op de volgende stap in hun ontwikkeling.”