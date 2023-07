Parket opent moordonderzoek nadat moeder (36) en zoon (7) omkomen door val uit veerboot

Het incident vond donderdag plaats op de overzetboot van Polen naar Zweden. Te midden van het traject was er plots opschudding toen een moeder en haar 7-jarige zoon overboord vielen. In allerijl werd er een reddingsactie op poten gezet en konden de twee drenkelingen nog uit het water gevist worden, maar uiteindelijk overleden beide slachtoffers alsnog in een Zweeds ziekenhuis.

De eerste berichten maakten gewag van een ongeluk. De jongen zou over de rand heen zijn gevallen, waarna de moeder in een opwelling hem achterna zou zijn gesprongen om hem te redden. Het parket bestempelde het incident oorspronkelijk dan ook als een accident. Maar daar komt het nu op terug. “Als resultaat van de procedure die is ondernomen door het parket van het district in Gdańsk, wordt de zaak wordt nu behandeld als een onderzoek naar de moord op het kind en de poging tot zelfmoord van de moeder”, zei woordvoerder Grazyna Wawryniuk.

Volgens sommige Poolse media is de nieuwe classificatie te wijten aan enkele nieuwe aanwijzingen die zijn opgedoken dat de vrouw haar zoon zelf in het water zou hebben geduwd. Een woordvoerster van de rederij Stena Line vertelde aan de Poolse tabloidkrant Fakt dat er bewakingsbeelden zijn die de oude hypothese dat het een ongeluk zou zijn, ontkrachten.

Fakt meldt dat het ging om een alleenstaande moeder die mogelijk een wanhoopsdaad wou plegen. Enkele ooggetuigen menen dat de 7-jarige jongen vermoedelijk een bepaalde handicap had, omdat hij nog steeds in een soort buggy zat.