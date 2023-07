Tania Mintjens reageert uitgebreid op stadiondossier en doet oproep aan Antwerp: “Laat de maskers vallen”

Het dossier van Royal Antwerp FC om het Bosuilstadion uit te breiden zit muurvast. Zaterdag stuurde de Great Old een communiqué de wereld in waarin het stelde dat het de eisen van Tania Mintjens “onredelijk” en “onaanvaardbaar” vindt. De grondeigenares reageerde zaterdag al kort en komt nu, via KTM Beheer, de nv die over de Bosuilgronden beschikt, zelf met een uitgebreid communiqué: “Laat de maskers vallen. Niks meer, niks minder.”

We betreuren ten zeerste het taalgebruik dat totaal ongepast en opruiend is en zeker niet bijdraagt tot een sfeer waarin constructief kan gewerkt worden. Dit is trouwens geen alleenstaand geval. Integendeel, het maakt deel uit van een lang uitgesponnen reeks van intimidaties, (bedekte) bedreigingen, ‘framing’ in de media, ongepaste roddels”, reageert KTM Beheer, de naamloze vennootschap van Tania Mintjens, op de toon van het communiqué van RAFC.

De zakenvrouw stelt dat het voorstel van 7 punten nagenoeg volledig ten gronde verworpen wordt door Paul Gheysens. “De besprekingen zijn de laatste 3 weken uiterst moeizaam verlopen, dit ondanks de tijd en de middelen die vanwege Mintjens ter beschikking werden gesteld om de onderhandelingen snel te laten vooruitgaan. Nu wordt wederom de schuld daarvan bij mevrouw Mintjens gelegd. Terwijl in ons recent voorstel de billijke belangen van Ghelamco als vastgoedpromotor gerespecteerd werden en evenwichtig werden afgewogen met de belangen van de club. In de realiteit werd het door iedereen als redelijk beschouwd voorstel van Tania Mintjens vrijwel volledig van tafel geveegd door dhr. P. Gheysens. Zelfs het gratis gebruik door de club wordt niet aanvaard. Dhr. P. Gheysens wil in feite het gebruik van de gronden voor 99 jaar hebben en er verder zowat mee doen wat hij wil. Daarbij is er vandaag geen enkele garantie dat de twee tribunes effectief zullen gebouwd worden, noch dat de huidige aandeelhouders aan boord blijven.”

© carlo coppejans

“Geen willingness tot deal”

“Uit het feitelijk relaas kunnen we enkel besluiten dat er geen “willingness to deal” bestaat vanwege dhr. Gheysens. Geen echte goesting om tot een akkoord te komen. Van een toenadering is helaas geen sprake. Integendeel, de positie wordt enkel verstrakt. De redelijkheid is ver zoek. De tactiek van Ghelamco lijkt dan ook te zijn: ofwel, een akkoord op hun voorwaarden, zonder enige garantie op de bestemming van het stadion, noch het bouwen van de twee tribunes. Ofwel, geen akkoord en de zwartepiet hiervoor doorspelen aan ‘Mintjens’.”

Deur niet gesloten

Zaterdag liet men in een eerste reactie verstaan dat de deur tot onderhandelen misschien voorgoed gesloten kon zijn door het communiqué van Antwerp. Nu wordt de deur toch op een kier gehouden. “Uiteraard blijven we bereid om met de club verder te spreken over mogelijk oplossingen. De deur voor de club blijft dus wel degelijk open.”

Om toch tot een compromis te komen, wordt voor een tussenpersoon geopperd. “Mocht het helpen om tot een correcte en respectvolle dialoog te komen, dan stellen we voor een professionele bemiddelaar aan te duiden. Hopelijk kunnen dan de standpunten wel uitmonden in een billijk, evenwichtig akkoord. In het belang van de club. Maar laat ons wel kristalhelder zijn: we staan niet open voor een aanpak, gedrag of toon van communicatie zoals dat de laatste tijd het geval was. Voor dergelijke manier van handelen passen we.”

Plan B

In de reactie maakt de nv gewag van een ‘plan B’ bij Antwerp. “Moeten we ons vragen stellen over de oprechte intenties van Ghelamco als vastgoedontwikkelaar? Spelen de moeilijke marktomstandigheden waarin de vastgoedmarkt vandaag verkeert, een rol? Of wordt de verkoop van de club overwogen en vormen daarbij de gronden een substantiële meerwaarde? Financiële belangen kunnen in conflict komen met clubbelangen. KTM Beheer en mevrouw Mintjens hebben alvast geen kennis van ‘het’ PLAN B. Ons bereiken wel berichten met mogelijke scenario’s, waarbij de Stad Antwerpen al dan niet een (belangrijke) rol wordt toegedicht. Speculaties die veel onzekerheid creëren. Wat er ook van moge zijn, de club RAFC en haar grote, trouwe supportersschare verdienen duidelijkheid en redelijkheid. En wel snel.”

De Stad Antwerpen hield zich zaterdag nog op de vlakte. Niemand van het stadsbestuur wenste te reageren en er lijkt weinig animo om tussenbeide te komen. Het geschil gaat immers om twee private partners: een grondeigenaar en een eigenaar van een club.

Tot slot voegde Mintjens ook de daad bij het woord in verband met de volledige transparantie over de communicatie tussen RAFC en de grondeigenares. Daarover later meer op nieuwsblad.be.