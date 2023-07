Wagner-leger toont zich meteen bedrijvig in Wit-Rusland, Oekraïne en Polen versterken grenzen

In Oekraïne en Polen maken ze zich ongerust over de aanwezigheid van Wagner in Wit-Rusland. Recente satellietbeelden tonen hoe Wagner er al volop bezig is met het uitbouwen van nieuwe militaire basissen.

Sinds de Wagner-opstand vorige zaterdag onverwacht aan een einde kwam na een deal tussen leider Jevgeni Prigozjin en de Russische president Vladimir Poetin, is er veel onduidelijkheid over wat de privémilitie nu van plan is. Wat zeker is, is dat Prigozjin en zijn troepen het Russisch grondgebied moesten verlaten. Ze zouden toestemming hebben gekregen om zich te vestigen op Wit-Russisch grondgebied. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, die optrad als bemiddelaar bij de deal, meldde afgelopen dinsdag dat Prigozjin dat al had gedaan.

Nieuwe satellietbeelden lijken nu te suggereren dat Wagner in Wit-Rusland is begonnen met de uitbouw van enkele militaire basissen. Op de beelden is te zien hoe er op een legerbasis nabij Osipovitsji, een stad in het centrum van het land op zo’n 200 kilometer van de Oekraïense grens, naarstig wordt gebouwd. Sinds het begin van de week zijn er heel wat extra constructies verschenen op het terrein, veel daarvan lijken militaire tenten te zijn.

Lokale ambtenaren hebben ondertussen bevestigd dat het gaat om een Wagner-basis. Volgens de onafhankelijke Russisch nieuwssite Varstka moet de basis bij Osipovitsji plaats bieden voor 8.000 soldaten. Amerikaanse experts van het Institute for the Study of War menen te weten dat er ook op twee andere, nog te bepalen plaatsen in Wit-Rusland Wagner-kampen zullen worden uitgebouwd.

Grenzen versterken

Hoeveel Wagner-eenheden er exact naar Wit-Rusland zijn verhuisd, is voorlopig onduidelijk. Ook naar hun plannen is het gissen. Maar Oekraïne en Polen bereiden zich alvast voor op een extra dreiging vanuit Wit-Rusland. Zelenski liet vrijdagavond in zijn dagelijkse toespraak al verstaan dat Oekraïne plannen heeft om de Wit-Russissche grens extra te gaan versterken. Ook al lieten een aantal topcommandanten eerder deze week verstaan dat ze geen actuele dreiging vanuit die richting zien.

Ook Polen neemt het zekere voor het onzekere. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken heeft zondag gemeld dat hij extra politieagenten zal sturen naar de grens met Wit-Rusland. Het gaat om 500 agenten, waaronder ook leden van de antiterreureenheid. Zij zullen de 500 grenswachten en 2.000 soldaten die nu al bij de grens gestationeerd zijn, ondersteunen om de veiligheid te garanderen.

Een foto van de legerbasis in Osipovitsji op 15 juni — © via REUTERS