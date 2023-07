Man kritiek na ongeval met tram op Zuidlaan in Brussel, trambestuurder in shock afgevoerd

Een man is zaterdagavond gekneld geraakt tussen een tram en de stoeprand op de Zuidlaan in Brussel. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en ook de trambestuur werd in shock afgevoerd. Dat meldt de Brandweer van Brussel.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond omstreeks 19.40 uur. De oorzaak van het ongeval is niet gekend. Een onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt.

De man van middelbare leeftijd is onder narcose gebracht alvorens de tram op te heffen om hem te bevrijden. Hij is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. “Ook de trambestuurder, die in shock was door het ongeval, is afgevoerd”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Door het ongeval lag het tramverkeer op lijnen 51 en 81 stil tot ongeveer 22.00 uur.