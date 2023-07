Thibaut Courtois deelt aftermovie van zijn trouwfeest: “Alles voelde aan als een sprookje”

Een weekje na het huwelijksfeest van Thibaut Courtois (31) en Mishel Gerzig (26) in het Château de la Croix des Gardes in Cannes heeft de Belgische doelman de aftermovie gedeeld op zijn sociale media.

De tweedaagse begon vorige week zondag, waar genodigden konden genieten van een pre-party. Maandag gaven de twee elkaar het jawoord gevolgd door een spetterend feest. “De dag dat ik trouwde met mijn beste vriendin was een absolute droom die uitkwam”, schrijft Courtois op zijn Instagram-pagina. “Het was de gelukkigste dag van mijn leven, omringd door onze dierbaren terwijl we onze liefde voor elkaar vierden. Vanaf het moment dat we elkaar voor het eerst ontmoetten, tot de prachtige ceremonie, het ongelooflijke diner en de afterparty, alles voelde aan als een sprookje.”

“Ik ben nog steeds onder de indruk van hoe prachtig mijn vrouw eruitzag in haar prachtige witte jurk. Je bent echt de liefde van mijn leven en ik ben zo blij met alle mooie momenten die nog voor ons liggen. Ik hou van je, mijn beste vriendin!”