Lottowinnaar dacht dat hij winnend ticket verloren was, tot winkelbedienden alsnog betrapt worden

Drie miljoen dollar winnen met de lotto en dan je winnend lotje kwijtspelen. Het overkwam Paul Little, een man in Massachussets, bijna. Het lotje van de man bleek niet verloren, maar wel gestolen. En dankzij een ruzie tussen de twee dieven, kon Little zijn geld vrijdag uiteindelijk toch claimen.

Meer dan een half jaar nadat hij de lotto had gewonnen kon Paul Little vrijdag eindelijk zijn geld ontvangen. Onverhoopt, want maanden lang dacht Little dat hij zijn winnend lotje was kwijtgespeeld. In realiteit was het lotje in handen geraakt van twee winkelbedienden die hoopten hun slag te kunnen slaan.

Little kocht het winnend lotje op 17 januari in de Lakeville Market & Liquors, een supermarkt in Massachussets. Omdat hij ook een aantal andere boodschappen meenam, vergat hij het lotje op de toonbank. Twee winkelbedienden zagen hun kans schoon om het lot in eigen zak te steken. Toen uiteindelijk bleek dat het om een winnend biljet ging, kon hun geluk niet op. Drie miljoen dollar door een lot waar ze niet eens zelf voor hadden betaald… Geen slechte deal. Maar toen ze het geld gingen claimen bij de loterij viel hun plan toch nog in duigen.

Ruzie

De griffiers van het lottokantoor merkten op dat het kaartje gescheurd was en brandplekken vertoonden. En enkele medewerkers van de loterij stelden op bewakingsbeelden vast dat de twee winkelbedienden nog ruzie waren beginnen maken voor ze het kantoor binnenstapten. Eén van de twee winkelbedienden zou plots een groter deel van de winst hebben geëist.

De ruzie leidde tot achterdocht bij de griffiers van de loterij. Ze besloten de “winnaars” verder te ondervragen over de staat van het lotje. Omdat de winkelbedienden geen duidelijke verklaring konden geven voor de schade, begon de loterij in samenwerking met de politie aan een groter onderzoek. Daarbij werden onder meer bewakingsbeelden bekeken van de Lakeville Market & Liquors-winkel. De waarheid kwam zo uiteindelijk alsnog aan het licht.

De twee dieven werden opgepakt, terwijl Little toch nog zijn winst kon ophalen. Tijdens een persconferentie vrijdag zei de dolgelukkige man dat hij het geld zou gebruiken om zijn hypotheek af te betalen en ook een deel aan het goede doel zou schenken.