Anderlecht wacht (nog steeds) op Kasper Dolberg, Brian Riemer hoopt Deense spits mee te nemen op stage

Anderlecht won in een oefenmatch (2x 60 minuten) met 5-2 van het Roemeense FCSB. Onder meer Hannes Delcroix maakte een goeie indruk en Benito Raman scoorde twee keer. Toch kijkt paars-wit uit naar de komst van Kasper Dolberg (25), die de targetspits moet worden waaraan het team ophangt.

De deal met zijn club Nice voor 5 miljoen plus 1 miljoen bonus zit in de eindfase en coach Brian Riemer wil Dolberg volgende week meenemen op stage naar Oostenrijk. Te meer omdat jonkie Lucas Stassin een enkelblessure opliep waarvan de ernst moet nog blijken en straks liefst naar Westerlo trekt. Bij de jonkies maakten Kana en ook Alonzo Engwanda (20) – een middenvelder als rechtsback – een goeie beurt, terwijl aanvaller Luca Monticelli zijn aflopende contract gaat verlengen. Noah Sadiki vertrekt normaliter naar het Engelse Burnley.

Het blijft dus uitkijken naar wat er inkomend gebeurt op de transfermarkt. Als Hendrik Van Crombrugge naar RC Genk vertrekt, moet er een nieuwe keeper komen en wordt Jan Vertonghen wellicht aanvoerder. Trekt RSCA ook nog het dossier van de Argentijnse middenvelder Santiago Hezze (21) uit de koelkast en wat met de rechtsback? Amir Murillo blonk op de Zuid-Amerikaanse Gold Cup met een goal tegen Martinique (2-1), maar raakte ook geblesseerd aan de hamstring. Vertrekt hij nog?

Op de linksachter zit Anderlecht alvast met de terugkeer van Bogdan Mykhaylichenko. Die speelde als huurling 32 matchen voor Shakthar Donetsk, maar de Oekraïners lieten hem niet voldoen aan de voorwaarden waardoor ze de aankoopoptie zouden moeten lichten. Shakthar probeert hem ook niet aan lagere voorwaarden te kopen, waardoor Mykha straks weer meetraint met paars-wit. Voor Kristoffer Olsson, de Zweed die was uitgeleend aan het Deense Middtylland, is er wel een definitieve deal in de maak met de Denen.(jug)