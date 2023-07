Oma van doodgeschoten Nahel roept op tot kalmte: “Stop met bussen te vernielen, het zijn moeders die de bus nemen”

Nadia, de grootmoeder van de 17-jarige Nahel die in Frankrijk door de politie werd doodgeschoten, heeft een emotionele oproep gedaan naar de amokmakers die nu al dagenlang vernielingen aanbrengen.

“Aan de mensen die rel schoppen zeg ik: stop”, zegt ze. De grootmoeder van de doodgeschoten tiener gelooft dat de dood van haar kleinzoon als voorwendsel wordt gebruikt om amok te kunnen maken en winkels te plunderen. Daar moet een einde aan komen.

De vrouw richt zich ook onrechtstreeks tot de ouders van de jongeren. “Laat ze de scholen niet kapotmaken, laat ze de bussen niet kapotmaken. Het zijn de moeders die die bussen nemen.”

“Ik ben moe”, klinkt het. “Het is voorbij, mijn dochter heeft geen leven meer”, klinkt het ontroerd bij BFMTV.com.

Nahel werd dinsdag neergeschoten door een politieagent nadat hij doorreed bij een verkeerscontrole. De 17-jarige jongeman reed in een gehuurde gele Mercedes AMG door Nanterre. Hij had geen rijbewijs en het was ook niet de eerste keer dat hij daarom door de politie aan de kant werd gezet.

Sindsdien zijn er al elke nacht zware rellen geweest in verschillende Franse steden. (lees verder onder de foto)

© AP

© AFP

Er wordt nu beweerd dat zijn moeder olie op het vuur heeft gegooid door, overmand door emoties, enkele krasse uitspraken te doen. Vandaar de oproep van haar moeder nu, de grootmoeder van Nahel, om het geweld per direct te stoppen.

Zijn moeder Mounia M. ging zwaar te keer tijdens een witte mars die georganiseerd werd voor haar zoon en tijdens een interview op de Franse televisie.

“Ik ben niet boos op de politie, ik ben boos op één persoon: de persoon die mijn zoon van het leven heeft beroofd”, klonk het.

“Een kogel? Zo dicht bij zijn borst. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Er waren andere manieren om hem uit de auto te krijgen. Jongeren op zo’n manier doden, hoe lang gaat dit nog duren? Hoeveel kinderen moeten er nog zo gaan?”, zei ze.

De politieagent “zag het hoofd van een Arabier, het hoofd van een jonge gast, en wilde hem van het leven beroven.”

Een paar duizend jongeren zijn de voorbij nachten al gearresteerd, de materiële schade is immens. Zaterdagnacht werd nog de woning van een burgemeester aangevallen. Een daad die overal zwaar wordt veroordeeld. De politie is een moordonderzoek gestart.

Ook vanavond zijn er weer meer dan 45.000 politiemensen en gendarmes gemobiliseerd.