“Zomersolden goed gestart”

De handelaars zijn tevreden over het eerste soldenweekend. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) zondag. “Ondanks het wisselvallige weer op zaterdag is het een groot voordeel gebleken dat de soldenstart dit jaar op een zaterdag viel”, zegt de organisatie in een persbericht.

“We krijgen positieve signalen van onze handelaars over de start van de zomersolden”, zegt Cedric Tack, woordvoerder van NSZ. “Ondanks het vrij wisselvallige weer zijn toch veel mensen komen opdagen om de eerste solden te scoren.”

Uit een bevraging van NSZ blijkt dat de helft van de handelaars (46 procent) zijn gestart met soldenkortingen van 30 procent of meer, een op de tien gaf aan al met 50 procent korting te beginnen.

Volgens NSZ hebben de handelaars bij deze soldenstart nog 20 procent of meer stock liggen. Voor de helft is dat tussen 20 en 40 procent. Voor zes op de tien bevraagde handelaars had het weer zeker een impact op de verkoop van de jongste weken. Ondanks het feit dat de warmere periode in juni al overwegend voor betere verkoopcijfers heeft gezorgd, hebben volgens de organisatie ook veel consumenten gewacht op de soldenstart.