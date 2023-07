Renovatiebon tot 30.000 euro voor wie het niet breed heeft en maximale huurprijs voor slecht geïsoleerde huizen: zo willen groenen “renovatiesprint” lopen

De renovatiesprint. Zo heet het groene plan waarmee covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en Vlaams Parlementslid Staf Aerts uitpakken. Het komt er op een moment dat blijkt dat de renovatiepremies van de Vlaamse regering – voor isolatie, warmtepompen, daken – sinds oktober vorig jaar al 100.000 keer zijn aangevraagd. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) verwacht tegen eind dit jaar zelfs een verdubbeling tot 200.000 en heeft het over een enorm succes van haar beleid. Om alles nog meer aan te zwengelen, verviervoudigt ze ook het budget voor de 19 Energiehuizen, die geïnteresseerden lokaal bijstaan.

Jeremie Vaneeckhout — © BELGA

Maar volgens de groenen is het allemaal onvoldoende. Om tegen 2050 alle woningen energieneutraal te maken, is veel meer nodig. Bovendien helpt de Vlaamse regering enkel mensen die al voldoende geld hebben om te renoveren, vinden ze. De partij schermt met een aantal wetenschappelijke studies die aangeven dat 40 procent van de Vlamingen – of 1 miljoen huishoudens – zich zelfs met de bestaande steun geen renovatie kunnen permitteren.

“Zij kunnen met die premies en leningen dus niets aanvangen. Terwijl zij vaak in de slechtste woningen leven en bij hen dus de grootste winst te boeken is. Want de goedkoopste energie is natuurlijk de energie die je niet verbruikt”, zegt covoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Groen lanceert daarom een aantal maatregelen die 100.000 woningen per jaar klimaatneutraal moeten maken, waarvan 50.000 die een E- en F-label hebben. Daar hangt een stevig prijskaartje aan vast: 1 miljard euro per jaar. Maar volgens Vaneeckhout is dat mogelijk door te schuiven met bestaande subsidies, door Europese steun te gebruiken én subsidies te schrappen voor de hoogste inkomens.

Renovatiebon

Daarmee wil de partij ook een renovatiebon van 10.000 tot 30.000 euro geven aan de allerzwaksten in de samenleving die in een slecht geïsoleerde woning leven. Dat geld krijgen ze, maar het moet worden gebruikt voor een nieuw dak, nieuwe ramen of isolatie.

Daarnaast is Groen voor renteloze leningen tot 80.000 euro die zelfs tot 30 jaar kunnen lopen. Die centen moeten uiteraard wel worden terugbetaald, maar dat kan via de winst die na de renovatiewerken op de energiefactuur wordt geboekt. Een voorstel dat eerder ook die andere Vlaamse oppositiepartij Vooruit al lanceerde. Voor wie geen lening van de bank kan krijgen –meestal ouderen – moet de overheid inspringen, vindt Groen.

Maximale huurprijs

Tot slot is Groen voor de invoering van een maximale huurprijs voor wie in een slecht geïsoleerde woning zit. Het gaat dan om woningen met een F- en E-label. De partij denkt aan 650 euro voor een appartement in het centrum van een stad, met één slaapkamer, een kleine woonoppervlakte en energielabel F. De bestaande tool De Huurschatter kan bij die berekening helpen. De groenen willen zo niet alleen huurders helpen, maar ook verhuurders ertoe aanzetten te renoveren.