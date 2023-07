Extreemrechts AfD mag eerste burgemeester leveren in Duitsland

© dpa/picture alliance via Getty I

Het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) heeft de lokale verkiezingen in het stadje Raguhn-Jeßnitz in de deelstaat Saksen-Anhalt gewonnen. De partij mag voor het eerst sinds haar oprichting tien jaar geleden een burgemeester leveren.

De 42-jarige AfD-kandidaat Hannes Loth haalde 51,13 procent van de stemmen, blijkt uit de voorlopige resultaten. Zijn tegenkandidaat Nils Naumann, die als onafhankelijke opkwam, moest het met net geen 49 procent doen. Ruim 60 procent van de 7.800 kiesgerechtigde inwoners trok naar de stembus.

Alternative für Deutschland veroverde een week geleden nog haar eerste bestuursmandaat in Duitsland. Robert Sesselmann werd toen verkozen tot districtsbestuurder in Sonneberg, een regio met ongeveer 57.000 inwoners in de deelstaat Thüringen.

Hoewel het om een van de kleinste districten in Duitsland gaat, alarmeerde de AfD-doorbreek veel critici. De Duitse inlichtingendienst beschouwt de AfD-afdeling in Thüringen en zijn controversiële leider Björn Höcke als extreemrechtse extremisten.