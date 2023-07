Meer dan 65.000 toeschouwers voor Kroningsprocessie

“Het is altijd een beetje spannend bij die eerste ommegang na zeven jaar, maar alles is goed verlopen en er was zeer veel volk. Het was mooi om te zien en iedereen was heel enthousiast”, aldus Christiaens.

De eerste Kroningsprocessie baande zich grotendeels een weg via de oude stadswallen naar de basiliek van Tongeren. Meer dan 3.300 Tongenaren beeldden verschillende taferelen uit het leven van Maria en Jesus uit. Al in de late voormiddag waren er langs het parcours zeteltjes en stoeltjes geplaatst om op die manier zeker te zijn van een goed zicht op de grootste processie van ons land. Ook de tribunes die aan de Leopoldwal zijn opgesteld, zaten afgeladen vol.

Koningin Mathilde

“Volgens de veiligheidscel zijn er om en bij de 65.000 toeschouwers geweest”, aldus de schepen van Toerisme. “Dat is een mooi aantal en ligt binnen de verwachtingen. Ook voor de komende drie processies verwachten we heel veel volk. De eerste zondag is altijd een topeditie, maar we merken toch dat er altijd veel volk komt waarbij de zondagen er toch wel uitspringen.”

Het Kroningscomite kijkt alvast met spanning uit naar de Kroningsprocessie van volgende vrijdag want die wordt bijgewoond door koningin Mathilde. Ook tijdens de vorige twee edities van 2016 en 2002 was er telkens iemand van het koningshuis aanwezig. Ook op dinsdag 4, vrijdag 7 en zondag 9 juli gaat in Tongeren nog een Kroningsprocessie uit.