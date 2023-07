Zoon Kaddafi in kritieke toestand naar ziekenhuis in Libanon

Hannibal Kaddafi, de zoon van de in 2011 gedode Libische leider Muammar Kaddafi, is in kritieke toestand overgebracht van een Libanese gevangenis naar een ziekenhuis.

Dat meldt de in Dubai gevestigde tv-zender Al Hadath. Zijn bloedsuiker zou sterk zijn gedaald.

Kaddafi ging vorige maand in hongerstaking uit protest tegen zijn opsluiting zonder proces sinds 2015. Hij wordt in Libanon beschuldigd van het verzwijgen van informatie over het lot van Musa al-Sadr, een Libanese sjiitische imam die in 1978 verdween tijdens een reis naar Libië.