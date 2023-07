Tweede aanslag op twee dagen tijd: voordeur van restaurant op Turnhoutsebaan in Borgerhout vernield

Onbekenden hebben zondagnacht een aanslag gepleegd op een restaurant aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De voordeur is vernield. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse voor sporenonderzoek.

De ontploffing deed zich voor omstreeks 4.15u op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, aan de Drink. “Er ontstond een kleine brand die vooral schade veroorzaakte aan de voordeur. De brand kon snel geblust worden”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Niemand raakte gewond.

De politie stelde een veiligheidszone in en het gerechtelijk lab en ontmijningsdienst Dovo komen ter plaatse voor verder onderzoek. Een link met het drugsmilieu wordt dan ook onderzocht. De daders worden opgespoord.

Het is de tweede aanslag op twee dagen tijd, nadat zaterdag een wagen zwaar beschadigd raakte door een vuurwerkbom in de Beukenstraat in Borgerhout.

