Ook Amerikaanse minister van Financiën trekt naar China

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zal van 6 tot 9 juli een bezoek brengen aan Peking. Het is de tweede keer op korte tijd dat een Amerikaanse minister de Chinese hoofdstad bezoekt.

De reis van Yellen maakt deel uit van het streven van de Amerikaanse president Joe Biden om het contact tussen China en de VS weer te verdiepen, de onderlinge relatie te stabiliseren en het risico op fouten te minimaliseren wanneer meningsverschillen ontstaan, zei een Amerikaanse ambtenaar tegen verslaggevers zondag bij de aankondiging van het nieuws.

Yellen zal met haar Chinese collega’s bespreken hoe belangrijk het voor beide landen is om de onderlinge relatie “op verantwoorde wijze te beheren, direct te communiceren over punten van zorg en om samen te werken in het aanpakken van mondiale uitdagingen”, aldus een verklaring van de Amerikaanse regering.

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ging Yellen midden juni voor. Zijn bezoek aan Peking was het eerste van een minister uit de Verenigde Staten in bijna vijf jaar. Tijdens het bezoek van Blinken zei de Chinese president Xi Jinping dat hij vooruitgang zag in de gespannen relatie tussen Washington en Peking.