Topman energieagentschap waarschuwt voor nieuwe piek in prijzen

De energieprijzen kunnen deze winter opnieuw pieken, en regeringen dwingen om opnieuw in te grijpen. Dat heeft de topman van het Internationaal Energieagentschap gezegd.

De gasprijzen kenden afgelopen winter ongekende hoogtes, met name als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Een herhaling van dat scenario valt volgens Fatih Birol, de Turkse directeur van het IEA, deze winter “niet uit te sluiten”. “In een scenario waar de Chinese economie sterk is en veel energie opkoopt, én waarin we een strenge winter hebben, zou de gasprijs opnieuw kunnen stijgen”, klinkt het.

Verschillende regeringen wereldwijd grepen afgelopen winter in met maatregelen om de klap voor consumenten te beperken. Volgens Birol zou het kunnen dat ze daar komende winter opnieuw toe gedwongen worden.

Volgens Birol maakten met name Europese regeringen in het verleden strategische fouten, door omwille van commercieel gemotiveerde kortetermijnbeslissingen te afhankelijk te zijn van Russisch gas. Hij is dan ook van mening dat Europese landen moeten blijven inzetten op energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie.