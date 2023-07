Wachtlijst voor sociale woning gedaald naar 176.026 kandidaat-huurders

In 2022 stonden er in Vlaanderen 176.026 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning. Dat zijn er 3,5 procent minder dan de 182.436 het jaar voordien. Het gaat om de grootste daling sinds 2011. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. Toch is er volgens de N-VA-minister nog “geen plaats voor euforie”. “We blijven dan ook verder werk maken van een groter aanbod aan sociale woningen”, aldus Diependaele.

Wie door omstandigheden op de private woningmarkt geen huis of appartement vindt, kan in Vlaanderen een beroep doen op een sociale woning. De kandidaat-huurder moet zich hiervoor aanmelden bij een sociale huisvester. Eind 2022 stonden er zowat 176.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Dat zijn er 3,51 procent minder dan piekjaar 2021, toen er 182.436 kandidaat-huurders op de wachtlijst stonden.

Volgens minister Diependaele ligt de daling in de lijn van de verwachting. De grote hervorming van de sociale huisvestingssector is intussen een feit, maar die hervorming - waarbij er een fusie kwam van 130 naar 41 woonmaatschappijen - heeft ook kritiek gekregen. Toch was die hervorming nodig, meent Diependaele. Volgens hem rendeert ze ook al met een bouw- en renovatieritme dat opnieuw stijgt. “Zo werd in de eerste jaarhelft van 2023 maar liefst 82 miljoen euro meer geïnvesteerd in projecten ten opzichte van dezelfde periode van 2022, te weten 365 miljoen euro ten opzichte van 283 miljoen euro.”

Uit de cijfers blijkt nog dat er vorig jaar aan meer dan 10.000 kandidaat-huurders een sociale woning is toegewezen. “Daarmee blijven we dicht tegen het jaarlijks sectorgemiddelde”, klinkt het. Het is ook broodnodig want in 2022 was er ook een influx van maar liefst 34.000 nieuwe kandidaat-huurders.

De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning nam wel toe van 3,9 naar 4,1 jaar. Maar minister Diependaele nuanceert: “Door de vele fusies werd van de dubbele inschrijvingen enkel de oudste inschrijfdatum behouden, wat een hoger gemiddelde geeft. Belangrijker is dat 30 procent van de kandidaat-huurders een woning toegewezen krijgt binnen de twee jaar, en binnen de drie jaar de helft van die wachtenden een sociale woning kreeg toegewezen. Zij die langer dan vier jaar moeten wachten, hebben dan recht op een huurpremie.”