Brandweerman (24) overleden tijdens blussen van brand in buitenwijk Parijs

In Frankrijk is zondagnacht een jonge brandweerman om het leven gekomen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

De 24-jarige brandweerman kwam op voorlopig onbekende wijze om het leven tijdens het blussen van meerdere brandende auto’s in een ondergrondse parking in het departement Saint-Denis, een buitenwijk van Parijs. “Een jonge korporaal van de Parijse brandweer is vannacht overleden ondanks een zeer snelle behandeling door zijn teamgenoten”, aldus Darmanin.