Feestvierders verwittigen politie voor dronken collega: “Ze wilde nog met de auto naar huis rijden”

Een bestuurster die van een personeelsfeest in Mechelen kwam, is afgelopen weekend door de politie aan de kant gezet om te blazen. Haar collega’s hadden zelf de arm der wet verwittigd.

“Omdat de vrouw duidelijk onder invloed was van alcoholische dranken en toch nog met de auto naar huis wilde rijden, verwittigden andere feestvierders de politie”, vertelt Elke Wauters, woordvoerster van de politiezone Rivierenland. De bestuurster stapte in haar auto en vertrok, maar korte tijd later kon een patrouille haar onderscheppen.

De vrouw legde een positieve ademtest af. “Ze had maar liefst 2,5 gram promille alcohol in haar bloed”, zegt Wauters. Dat is ver boven de toegelaten limiet. Bij zo’n intoxicatie heeft een vrouw gemiddeld zes tot negen glazen alcohol binnen. Je bent dan absoluut niet meer in staat om te rijden.

Opvallend meer intrekkingen

Het voorbije weekend liet de politie van de zone Rivierenland in totaal 1.206 bestuurders blazen. Daarvan liepen er 36 tegen de lamp: 31 voor strafbare alcoholopname in het verkeer, vier voor drugs en in één geval voor alcohol en drugs. Dertien bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Voor dat hoge aantal is er een verklaring.

“Sinds 1 juni wordt een rijbewijs namelijk onmiddellijk ingetrokken vanaf 1,2 gram promille alcohol in het bloed. Tot voor kort was dat 1,5 promille”, legt Elke Wauters uit. Een van de bestuurders, een man die nog maar twee jaar zijn rijbewijs had, gaf toe dat hij recent een joint had gerookt en de dag ervoor vijf.

Een andere bestuurder maakte het nog iets bonter. Hij testte positief op gebruik van cocaïne. “Hij gaf spontaan toe de nacht ervoor vijf lijntjes coke te hebben gesnoven. Bovendien legde de man een positieve ademtest af”, legt de politiewoordvoerster uit. Negen bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van zes uur, veertien voor drie uur.