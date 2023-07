Voetbal Vlaanderen start onderzoek naar ex-jeugdtrainer KV Mechelen: “We roepen slachtoffers op om zich te melden”

Na een anonieme melding is Voetbal Vlaanderen een onderzoek gestart tegen een ex-jeugdtrainer en voormalig coördinator van de jeugdacademie van KV Mechelen. Hij wordt ervan beticht zich te hebben misdragen tegenover mama’s van spelertjes. In een reactie zegt de man zijn medewerking toe aan het onderzoek naar vermeend seksueel overschrijdend gedrag.

Zeker vijf vrouwen zouden van de jeugdtrainer ongepaste berichten hebben gekregen zoals ‘Welke string heb je aan?’ of ‘Wil je Valentijn met mij vieren?’. Als de moeders niet ingingen op zijn avances, zou hij dat uitgewerkt hebben op hun kinderen.

De club voerde een onderzoek naar de zaak, maar zei eerder al bij monde van Dirk Beullens, voorzitter van de jeugdacademie, nooit harde bewijzen te hebben ontvangen van de betwiste berichten. Omdat er al geruime tijd geruchten waren over seksueel overschrijdend gedrag heeft Malinwa de samenwerking met de man stopgezet.

LEES OOK. Ex-jeugdtrainer van KV Mechelen beticht van grensoverschrijdend gedrag: “Als moeders niet ingingen op avances, werden zonen tegengewerkt”

Op basis van een anonieme melding loopt bij Voetbal Vlaanderen nu een onderzoek naar de jeugdtrainer. “Dat zouden we ook voeren zonder klacht. We roepen slachtoffers op om zich te melden en hun medewerking te verlenen aan ons onderzoek. Uiteraard gaan we ook de potentiële dader horen en zijn kant van het verhaal”, vertelt Nand De Clerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. “We horen alle betrokkenen om zo veel mogelijk zicht te krijgen op de situatie.”

Blaam tot levenslange schorsing

Als blijkt dat de feiten kloppen, zegt Voetbal Vlaanderen gepaste stappen te ondernemen. “We kunnen hem dan een voorlopige schorsing opleggen. Dat zou hem verbieden om eender welke functie binnen het voetbal uit te oefenen”, zegt De Clerck.

Het dossier zelf wordt dan overgemaakt aan het Vlaams Sporttribunaal, het overkoepelend tuchtorgaan voor doping en grensoverschrijdend gedrag. “Die instantie kan een effectieve sanctie opleggen. Dat kan gaan van een blaam tot een levenslange schorsing. Het kan alle kanten uitgaan, maar daarvoor moeten we de resultaten van het onderzoek natuurlijk afwachten. Als de feiten kloppen, willen we voorkomen dat ze zich bij een andere club herhalen”, legt Nand De Clerck uit.

Trainer: “Opgelucht dat onderzoek start”

Zolang het onderzoek loopt, kan de jeugdtrainer niet aan het werk bij zijn nieuwe club, ook een eersteklasser. Hij voelt zich geviseerd. “Ik ben opgelucht dat er een officieel onderzoek start. Ik verleen mijn volledige medewerking”, reageert de man.

Bij Voetbal Vlaanderen hebben ze dit seizoen al een tiental meldingen gekregen van seksueel overschrijdend gedrag. “Elk feit is er een teveel. Slachtoffers kunnen zich anoniem melden”, zegt De Clerck.