“Apple snijdt in aantal geplande Vision Pro-brillen, producenten kampen met complexe ontwerp”

Het Amerikaanse technologieconcern Apple verlaagt de productiedoelstellingen voor de nieuwe virtualrealitybril Vision Pro. Dat meldt de Financial Times. De producenten worstelen volgens de zakenkrant met het ingewikkelde ontwerp van het nieuwe Apple-product.

Apple onthulde begin juni de Vision Pro. De headset zal naar verwachting begin volgend jaar beschikbaar zijn in de VS en moet 3.499 dollar gaan kosten.

Volgens de Financal Times, dat zich baseert op bronnen dicht bij het dossier, was het de bedoeling dat Apple in de eerste twaalf maanden een miljoen exemplaren van de virtualrealitybril zou gaan verkopen. Maar nu zou Apple er in 2024 minder dan 400.000 van gaan produceren, weet de krant. Apple zou twee Chinese leveranciers hebben gevraagd om voldoende onderdelen voor 130.000 à 150.000 exemplaren te gaan maken.

Het grootste probleem bij de productie is het complexe ontwerp van het beeldscherm, meldt de Financial Times. Apple gaf geen commentaar op de berichtgeving.