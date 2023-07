Franse burgemeester na brandstichting en ravage bij woning: “Onze kinderen vragen waarom die mannen zo boos zijn op ons”

“De criminelen, want je kan ze niet anders noemen, die mijn huis viseerden reden de tuin in, sprongen uit de auto en hebben het voertuig daarna in brand gestoken”, vertelt Vincent Jeanbrun. “Wat mij nog het meest choqueert is dat ze niet zijn gestopt toen mijn vrouw wakker werd en het licht aan heeft gedaan. Die kerels staken vuurwerk af en probeerden ook om de veranda in lichterlaaie te zetten. Toen mijn vrouw en kinderen een rode gloed en vlammen zagen, zijn ze in paniek via de tuin gevlucht. ”

“Mijn echtgenote en ik hadden al enkele dagen eerder gesproken over mogelijk risico’s”, vertelt Jeanbrun. Zijn vrouw had geopperd om in de tuin, bij de muur van de buren, een ​​trapje te plaatsen, om makkelijker te kunnen vluchten in geval van nood. “Ik vond het een beetje overdreven, maar ze had gelijk”, geeft de burgemeester nu toe.

Traumatiserende ervaring

“Mijn echtgenote heeft onze zoon van 7 jaar oud en de 5-jarige dochter op de muur van de buurman geplaatst. Toen ze zelf van de muur sprong, is ze gewond geraakt aan haar knie. Zondag heeft ze daarvoor een chirurgische ingreep ondergaan, die operatie is goed verlopen.”

“Het was een traumatiserende ervaring voor de kinderen”, zegt Jeanbrun. “Ze stellen ons de vraag of die mannen zullen terugkomen en wanneer we weer naar huis kunnen. Ook vragen ze zich af waarom die mensen zo boos zijn op ons.”

Voor de burgemeester van Häy-les-Roses “moeten lessen worden getrokken uit deze crisis”. “De problemen die geleid hebben tot de uitbarsting van het geweld blijven aanwezig, hoewel het nu wat rustiger lijkt en de politie bijzonder goed werk levert.” Vincent Jeanbrun meent dat jongeren “de republikeinse orde, wetten en autoriteiten” moeten respecteren. “Alleen dan kunnen we vrijheid en gelijkheid bekomen”, besluit hij.