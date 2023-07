Nederlandse vissers vinden haai van vijf meter in hun netten: “Megamonster”

Een “megamonster”, zo noemt Arie van der Plas het dier dat bij hem op de zeevisgroothandel in de koeling ligt. Het beest raakte afgelopen week verstrikt in de netten van een vissersboot, zo’n 40 mijl ten westen van Den Helder. “Had de haai nog geleefd, dan werd hij terug de zee in gezet. We proberen hem nu te doneren.”

Grote kans dat de voshaai de weg kwijt was, stelt Van der Plas, die al ruim 35 jaar in de vishandel zit. De voshaai komt voornamelijk voor in tropische gebieden, in wateren van zo’n 500 meter diep. Deze voshaai werd gevangen in de Noordzee, op een plek waar het slechts 27 meter diep is.

Het is niet voor het eerst dat er een voshaai bij de Nederlandse kust gezien wordt. In 2021 spoelde een jonkie van 1,71 meter aan in Ouddorp. In hetzelfde jaar werd een volwassen voshaai springend door de zee bij de Wadden gefilmd. De laatste keer dat een voshaai van flink formaat op de Nederlandse visafslag aangevoerd werd, is alweer vijftien jaar geleden, blijkt uit navraag.

“Knapper dan jij”

“Ik kreeg afgelopen week een belletje van onze inkoper in IJmuiden. Hij zei: Arie, er ligt hier een vis die is knapper dan jij. Die moet je kopen.” Zo gezegd, zo gedaan. Via de veiling heeft Van der Plas voor 450 euro de haai gekocht. “Met het idee hem te doneren aan museum Naturalis.”

Omdat het beest zo groot is, moest er een speciale koelauto komen om hem te vervoeren. Het formaat brengt volgens Arie ook Naturalis aan het twijfelen. “Ze willen hem graag hebben, maar vinden hem wel wat groot. Er wordt dus nog uitgezocht hoe en wat.”

“Heel gedoe”

Schipper Visser, die met de boot IJmuiden-8 voer, ving de voshaai afgelopen week in zijn net. Dat schip zelf is 24 meter lang en 6 meter breed. De haai kwam aan beide kanten van de IJmuiden-8 bijna over de verschansing heen, weet Van der Plas. “Het was een heel gedoe om de haai in het visruim te krijgen. Een vijf meter grote haai van 200 kilo verplaats je niet zomaar.”

Van der Plas benadrukt dat als de haai nog enig teken van leven gegeven had, hij terug was gezet. “Maar dat was helaas niet zo. De bemanning is er zelf ook van geschrokken. Voordat je het net openmaakt, zie je natuurlijk wel dat er iets groots in zit, maar dit verwacht niemand.”