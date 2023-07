Vrouw gebruikt geld van vzw voor kansarmen voor zichzelf, maar krijgt geen straf

De strafrechter in Mechelen heeft een Kesselse vrouw opschorting van straf gegeven voor misbruik van vertrouwen en oplichting. De vrouw was voorzitter van een vzw die kansarmen liet deelnemen aan het sociale leven. De vrouw gebruikte geld van de vzw voor privédoeleinden en gaf volgens het parket ook geld uit aan Afrikaanse loverboys.

In 2020 besliste de gemeente Nijlen dat de vzw jaarlijks een subsidie van 1.000 euro zou krijgen. Bij een controle van de boekhouding bleek evenwel snel dat er iets niet klopte. De vzw bleek met schulden te zitten en de toegekende subsidie zou niet gebruikt zijn om de schulden weg te werken. “Er werd vastgesteld dat er een hoge rekeningen bij Telenet waren. Meer bepaald ging het om betalingen voor internationale oproepen. Oproepen die niets te maken hadden met de vzw”, lichtte de openbare aanklager toe. “Ook de onkosten van een auto werden met geld van de vzw betaald: het onderhoud, de winterbanden en brandstof. Maar het overgrote deel van de tijd werd de wagen voor privédoeleinden gebruikt.”

Volgens de openbare aanklager zou de vrouw ook aanzienlijke bedragen hebben overgemaakt aan Afrikaanse loverboys. De vrouw zei tijdens haar verhoor bij de politie dat ze nooit geld van de vzw heeft gebruikt voor privédoeleinden. Wel gaf ze toe dat ze privé financieel was geruïneerd door de loverboys.

Oplichting

De Kesselse stond niet alleen terecht voor misbruik van vertrouwen, maar ook voor oplichting. Ze was bij particulieren leningen aangegaan, zonder die terug te betalen. “Maar er was ook sprake van ontbijtmanden waarvoor wel een voorschot moest worden betaald, maar die uiteindelijk nooit werden geleverd. Er werden ook voorschotten gevraagd voor activiteiten van de vzw of ze zamelde geld in voor de medische kosten van een van haar naasten.”

25.000 euro

Ondertussen stortte een familielid van de vrouw zo’n 25.000 euro terug aan het Nijlense OCMW. Daarmee konden al enkele slachtoffers worden vergoed, maar nog niet allemaal.

Advocate Ine Talpe vertegenwoordigde de beklaagde. “Ze betwist de feiten niet en heeft ook begrip voor het ongenoegen en de frustraties van de mensen die slachtoffer werden. Maar mijn cliënte is zeer goedgelovig en is zelf ook in de val getrapt. Ze heeft zich veel geld laten aftroggelen. Ze heeft enorm veel spijt van hetgeen ze gedaan heeft. Ze is ook beschaamd en komt vandaag zelfs totaal niet meer buiten.”

De rechter achtte de feiten bewezen, maar legde de vrouw geen straf op en stuurde haar met een opschorting huiswaarts. Wel moet ze aan de gemeente Nijlen 500 euro schadevergoeding betalen. Aan enkele burgerlijke partijen moet ze ook (beperkte) geldsommen terugbetalen. tdk