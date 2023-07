Orkney-eilanden willen weg uit VK en terug naar Noorwegen: “Ze hebben ons in de steek gelaten”

Tot 1472 maakte Orkney deel uit van Noorwegen en Denemarken. Sindsdien valt het onder het gezag van Schotland, als onderdeel van een bruidsschat van Margaretha van Denemarken bij haar huwelijk met koning James III van Schotland.

Eilandsraadslid James Stockan dient nu een motie in om “alternatieve vormen van bestuur” te onderzoeken. Hij wil met name de “Noordse connecties” onderzoeken. “We maakten veel langer deel uit van het Noorse koninkrijk dan dat we onderdeel zijn van het Verenigd Koninkrijk”, zei Stockan tijdens een interview op de Britse omroep BBC.

“Londen en Schotland hebben ons in de steek gelaten”, aldus Stockan, die aanklaagt dat er te weinig financiële middelen gaan naar de eilandengroep. Van de 200 Orkney-eilanden zijn zo’n 20 bewoond. “Op straat stellen mensen me de vraag wanneer we terugkeren naar Noorwegen. We hebben een diepe culturele band met de Noren en willen nu bekijken wat precies mogelijk is.”

Het Schotse parlementslid Liam McArthur is naar eigen zeggen voorstander van het versterken van eilandgemeenschappen. “Ten tijde van het vorige onafhankelijkheidsreferendum in Schotland werden gelijkaardige voorstellen besproken. Maar volgens mij willen eilandbewoners tegelijkertijd voorkomen dat dit niet leidt tot minder middelen voor Orkney.”