Rusland: “Aanslag op pro-Russische leider van Krim verijdeld”

Aksyonov was één van de drijvende krachten achter het referendum dat in 2014 leidde tot de (internationaal niet-erkende) afscheiding van het schiereiland, en werd vervolgens door Rusland benoemd tot gouverneur. Hij drukte in een verklaring alvast zijn dank uit aan de Russische veiligheidsdiensten.

“Onze inlichtingendiensten werken duidelijk en efficiënt. Ik ben er zeker van dat de specifieke opdrachtgevers van deze misdaad zullen worden gevonden en gestraft”, klinkt het. Aksyonov benadrukte verder ook dat “het alleen mogelijk is om de terroristische dreiging vanuit Kiev volledig uit te schakelen door de doelen van de speciale militaire operatie te vervullen”.