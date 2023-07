Club Brugge haalt middenvelder Hugo Vetlesen binnen: Noorse international tekent tot 2027

Hugo Vetlesen (23) komt over van het Noorse FK Bodø/Glimt. Vorig seizoen scoorde hij in de Eliteserien maar liefst 16 keer en gaf hij 12 assists.

In het huidige seizoen, dat sinds april aan de gang is, zit hij momenteel aan 3 goals en 3 assists. De Noorse international tekent een contract tot 2027 en sluit aan voor de stage met Club in Nederland.