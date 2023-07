Ambtenaren rouwen na plotse dood van collega Petra (57): “Ze hield erg veel van haar stad en wij van haar”

Petra Reynaerts was meer dan dertig jaar aan de slag bij de stad. Via een tijdelijke betrekking kwam ze eerst terecht bij de financiële planning en de rekendienst, om vervolgens bureauchef te worden. Het grootste deel van haar carrière werkte de vijftiger voor de dienst marketing en communicatie, waar ze een hele tijd ook zelf de leiding over had.

Daar zijn haar collega’s in een diepe rouw gehuld sinds ze vernamen dat Petra zondagvoormiddag totaal onverwacht overleed. “Het is voor ons allemaal nog erg onwezenlijk. Petra was een vaste waarde bij onze dienst”, zegt Lieve Jaspaert, afdelingshoofd communicatie, citymarketing en toerisme. Zonder de geboren en getogen Mechelse leek de stadsdienst niet volledig te zijn.

“Zo voelde dat afgelopen najaar ook aan toen Petra een tijdje met ziekteverlof was. Strijdvaardig en vol overtuiging kwam ze terug. Ze zou en ze moest werken. Haar job betekende erg veel voor haar. Haar collega’s betekenden veel voor haar, Mechelen betekende erg veel voor haar”, vertelt Jaspaert.

“Rots in de branding”

Toen zondag het nieuws over haar overlijden binnensijpelde, kwam dat bij veel mensen hard aan. “Petra was voor heel wat collega’s een rots in de branding. Altijd stond ze klaar, rustig en met wijze raad. Ze kende haar weg in de stedelijke organisatie als geen ander. We gaan haar enorm hard missen”, zegt Lieve Jaspaert. “We zullen haar herinneren als een warme collega met een stralende lach. Ze was zeer als stafmedewerker klantgericht en gekend om haar analytisch vermogen”, zegt algemeen directeur Erik Laga.

Ook schepen Greet Geypen (Vld-Groen-m+), momenteel waarnemend burgemeester, is aangedaan door het tragisch nieuws. “Ik kan het amper geloven, Petra? Ze was een heel geëngageerd en sympathiek iemand, altijd met de glimlach. Ik herinner me nog goed toen we samen in de jury zaten om een imagocampagne op te starten. Het werd ‘Mechelen, stad om te zoenen’. Petra hield erg veel van haar stad en wij van haar”, vertelt de schepen.

“Altijd hulpvaardig”

Dat Petra een grote leegte nalaat, lijdt geen twijfel. “Zo jong nog. Ze was een van onze meest goedlachse ambtenaren, altijd hulpvaardig, vriendelijk en voorkomend”, zegt N-VA-fractieleider Marc Hendrickx, tijdens de vorige bestuursperiode nog eerste schepen.

Petra Reynaerts laat een partner achter, twee dochters en twee kleinkinderen waar ze heel erg trots op was. In augustus zou ze haar 58ste verjaardag vieren.