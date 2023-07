Belgische Europol-baas Catherine De Bolle waarschuwt: “Drugswereld probeert in heel Europa te infiltreren in reguliere maatschappij”

Volgens De Bolle, de Belgische die al sinds 2018 aan het hoofd van Europol staat, heeft Europa de Verenigde Staten vervangen als primaire doelmarkt voor internationale drugsdealers. “Door een toename in de productie verwachten we dat de invoer van drugs de komende twee jaar hier echt zal pieken”, zo zegt ze in een interview met Politico.

Dat resulteert nu al in een toename van concurrentie en geweld tussen de aanbieders – denk maar aan de vele aanslagen in Antwerpen – en leidt er volgens De Bolle ook toe dat criminele bendes steeds vaker proberen te infiltreren in logische bedrijven, de lokale overheid én zelfs het gerechtelijk apparaat.

“We ontdekten zelfs een haven waar iedereen corrupt was” Europol-topvrouw Catherine De Bolle

De Europol-topvrouw haalde onder meer het voorbeeld van Bulgarije aan: een land dat langs een belangrijke importroute vanuit het Midden-Oosten ligt en waar de georganiseerde misdaad zich zeer sterk heeft ingewerkt in de overheid. “Maar het is niet alleen een probleem van Midden- en Oost-Europa. De drugsgerelateerde misdaad teistert ook de welvarende hubs in West- en Noord-Europa. Van Antwerpen over Rotterdam tot Hamburg en zelfs de kleine havens van Spanje en de kuststeden van Zweden.”

Vooral de toename aan geweld baart zorgen, aldus De Bolle. “Niet alleen regulier geweld, maar ook contractmoorden, martelingen, explosies… Echt hard geweld, dat véél levens eist.”

“We lopen achter”

Ook in ons land ontsnappen we er niet aan: eerder dit jaar kwam nog een elfjarig meisje in Antwerpen door drugsgerelateerd geweld om het leven en ontdekte de politie vorig jaar nog een complot om minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om het leven te brengen.

Ondertussen rinkelen ook in Zweden, Spanje en Duitsland de alarmbellen. “We ontdekten een haven waar iedereen corrupt was”, zegt De Bolle – zonder daarbij te vermelden om welke haven het ging. “Als we bepaalde gebieden verlaten, kan je heel lastige situaties krijgen waarin de criminelen het overnemen. De drugsbendes infiltreren in heel Europa in onze samenlevingen. Ze willen beslissen over grote kwesties in onze maatschappij. We moeten hier de komende jaren een prioriteit van maken als we de kwetsbare groepen willen redden en beschermen.”

Hoewel de ‘war on drugs’ de voorbije jaren al werd opgevoerd, zowel in ons land als in andere EU-lidstaten, moet er volgens De Bolle nog méér worden gedaan. “We bevinden ons in een zeer moeilijke situatie. We lopen achter.”