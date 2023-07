Negen jongeren, onder wie 12-jarige, opgepakt die vermoedelijk commissariaat in Anderlecht wilden aanvallen

In Anderlecht zijn afgelopen vrijdag negen jongeren opgepakt die volgens de politie van plan waren om brand te stichten aan het hoofdcommissariaat. Ze hadden onder andere molotovcocktails, brandversnellers, wapens en bivakmutsen op zak. “We halen natuurlijk opgelucht adem dat er niets gebeurde. Maar het feit dat deze jongeren concrete plannen hadden, is onrustwekkend”, reageert woordvoerster Sarah Frederickx.

Na de dood van de 17-jarige Nahel in Parijs braken er vorige week rellen uit in Brussel. Donderdag arresteerde de Brusselse politie 64 vermoedelijke relschoppers. Vrijdag gingen verschillende politiediensten ook over tot preventieve arrestaties, om rellen te voorkomen.

Aan het metrostation Jacques Brel in Anderlecht onderschepte de lokale politie rond middernacht negen jongeren die op weg waren naar het hoofdcommissariaat in de Demosthenestraat in Anderlecht. Het ging om één meerderjarige van 18 jaar oud, de anderen waren allen minderjarige. De jongste was amper 12 jaar oud.

Volgens de politie waren de jongeren gewapend en hadden ze molotovcocktails en brandversnellers op zak, alsook bivakmutsen. “Alcohol en sigaretten kopen onder 16 jaar, mag niet”, zegt woordvoerster van de zone Zuid Sarah Frederickx. “Maar met bivakmutsen, jerrycans en molotovcocktails de straat op gaan, is bijna normaal geworden en wordt geminimaliseerd. Als politiezone hadden wij een zeer duidelijke aanleiding dat de jongeren een aanslag wilden plegen en ons commissariaat in brand wilden steken. We hebben ingegrepen om erger te voorkomen.”