Radja Nainggolan is op zoek naar nieuwe club, maar transfer naar San Marino komt er niet: “Dikke zever”

Begin februari tekende Radja Nainggolan een contract tot het einde van het seizoen bij de Italiaanse tweedeklasser SPAL. Een vriendendienst voor zijn oud-ploegmaat Daniele De Rossi, die hoofdcoach was bij de club uit Ferrara. Helaas voor Nainggolan werd De Rossi twee weken later ontslagen en kon SPAL de degradatie naar de Serie C niet afwenden. Nainggolan scoorde in tien wedstrijden in de Serie B uiteindelijk één keer en gaf ook twee assists. Zijn contract liep er op 30 juni af, waardoor hij sinds dit weekend officieel zonder club zit.

In tegenstelling tot Eden Hazard denkt Nainggolan absoluut nog niet aan stoppen. Hij wacht geduldig op een nieuwe kans. In Italië werd zijn naam gelinkt aan La Fiorita, een club uit San Marino die in de voorronde van de Conference League speelt, maar dat transfergerucht wordt door Nainggolan ontkend: “Dikke zever.” In Turkije werd Nainggolan in verband gebracht met een overgang naar Samsunspor, maar ook die geruchten werden al snel de kop ingedrukt. Nainggolan zegt zelf dat hij geduldig wacht op een nieuwe kans. “Ik laat het allemaal even op me afkomen. Ik wacht op een mooi project, maar sta voor alles open”, klinkt het.