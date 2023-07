Gemeenteraadslid verliest bewustzijn na kopstoot van agressieve bestuurder: “Nét toen ik mijn dochter probeerde te kalmeren”

Afgelopen zondag werd Kortrijks gemeenteraadslid voor Team Burgemeester Mo Ahouna het slachtoffer van verkeersagressie. Hij kreeg een kopstoot en verloor het bewustzijn. “Net toen ik probeerde het koppel van weerwoord te dienen en mijn dochter te kalmeren.” Ahouna dient klacht in bij de politie.

Het voorval gebeurde zondagnamiddag omstreeks 15 uur in de Deerlijksestraat, niet ver van waar het gemeenteraadslid woont. “Ik maakte met mijn kinderen een fietstocht”, zegt Mo Ahouna (Team Burgemeester). “Mijn zoontje van 18 maanden zat achterop in een stoel en mijn dochtertje van 6 jaar reed op haar eigen fietsje. Ze bevond zich op het voetpad, terwijl ik me op het fietspad begaf.”

“Plots opende een dame het portier van haar wagen. Ze was onvoorzichtig en botste net niet tegen mijn dochter. De dame maakte zich erg kwaad en ging over tot verbale agressie, zowel tegenover mijn dochter als tegenover mijzelf. Mijn dochter raakte erg overstuur en is nog steeds onder de indruk van de feiten.” (lees verder onder de foto)

© IF

Maar daar bleef het niet bij. De partner van de dame, die achter het stuur van de wagen zat, stapte eveneens uit, kwam bij Ahouna staan en mengde zich in de discussie. “Met een nog agressievere toon”, zegt Ahouna. “Hij beledigde en intimideerde me. Op dat moment kreeg ik ook nog eens een duw van de vrouw. Een aantal voorbijgangers kwam toegesneld om de gemoederen bedaren. Ikzelf probeerde het koppel van weerwoord te dienen en kalmeerde ondertussen mijn dochter. Toen ik me tot mijn kind richtte, kreeg ik onverwachts een kopstoot van de man.”

Vluchtmisdrijf

Ahouna viel op de grond en verloor kort het bewustzijn. “Wellicht beseften ze dat wat ze deden allesbehalve correct was. Het koppel snelde de auto in en pleegde met gierende banden vluchtmisdrijf”, zegt Ahouna. “Nadat ik weer bij bewustzijn kwam, werd ik naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd ik opgenomen op de spoeddienst van AZ Groeninge.”

Na dit voorval contacteerde Ahouna de politie. Hij moest een afspraak maken om dinsdag klacht in te dienen. “Ik hoop dat de daders zo snel mogelijk gevat worden”, zegt de Kortrijkzaan. “Getuigen hebben gelukkig de nummerplaat kunnen noteren. Ik roep iedereen die iets gezien heeft of over extra informatie beschikt op om rechtstreeks contact op te nemen met de politie via het nummer 1701.”